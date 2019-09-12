لبنان | واكيم: باقون في الحكومة للاستمرار بفضح الصفقات

أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب عماد واكيم بقاء وزراء حزبه في الحكومة “للاستمرار بفضح الصفقات ومحاولة أحداث تأثير إيجابي من خلال عرقلة مشاريع نشتم منها رائحة فساد أو محاولة تمرير مشاريع أخرى للنهوض بالبلد كالمشروع الذي تقدمنا به لتحديد آلية للتعيينات في وظائف الفئة الأولى”.

وقال واكيم لـ”الشرق الأوسط” إنه “سبق أن مارسنا المعارضة من الخارج لكن تبين أننا لم نستطع إنجاز الكثير في هذا المجال، لذلك نحن نمارس حالياً المعارضة من الداخل ما يمكننا من تحقيق عمل أكثر وإن لم يكن على المستوى الذي نتمناه”، وأضاف “في المكان الذي نجد فيه فساداً نرفع الصوت ونحاول التصدي لما يتم التخطيط له، وهذا ما قمنا به بملف الكهرباء”.

وأشار واكيم إلى أن حزبه يتفهم “خلفيات دعوة التيار الوطني الحر حزب القوات اللبنانية لسحب وزرائه من الحكومة”، لافتاً إلى أنه “توق لوضع يده على 4 وزارات إضافية والتخلص ممن لا يكف عن مضايقته من داخل مجلس الوزراء بإطار سعيه لتمرير مشاريعه”، مشدداً على أن “نجاح المعارضة من الخارج يستدعي وجود قوى أساسية وازنة إلى جانبنا لنضغط ونكون فاعلين، أما اليوم وما دام كل هذه القوى هي داخل مجلس الوزراء، فنحن باقون في الحكومة حتى إشعار آخر”.

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المصدر الشرق الوسط