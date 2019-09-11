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لبنان | الجامعة العربية تدين هجمات إسرائيل على لبنان

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 10:13 صباحاً - مشاركة

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اعتمدت الجامعة العربية مشروع قرار بالإجماع يدين اعتداءات إسرائيل بطائرات مسيرة على بعض الدول العربية، من بينها غارات استهدفت حزب الله اللبناني والحشد الشعبي بالعراق.

وأكد القرار الذي صدر خلال اجتماعات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، اليوم الثلاثاء، أن “المجلس يدعم جميع خطوات الدول المستهدفة وإجراءاتها للحفاظ على سيادتها الوطنية”.

ويطلب القرار المعتمد والذي تقدم بمشروعه العراق “من العضو العربي في مجلس الأمن والمجموعة العربية في الأمم المتحدة التحرك لدعم وتنفيذ القرار”.

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وشنت إسرائيل سلسلة غارات بطائرات مسيرة استهدفت عددا من المواقع التابعة للحشد الشعبي في العراق، وكذلك أهداف عسكرية في سوريا، بالإضافة إلى الضاحية الجنوبية معقل حزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت.

 

المصدر روسيا اليوم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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