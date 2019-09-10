كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 10:10 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك حمّل النائب محمد الحجار مسؤولية الدولة بضبط المعابر الغير شرعية. وقال الحجار، اليوم الثلاثاء، عبر “تويتر”، “ضبط المعابر الحدودية ووقف التهريب مسؤولية الدولة بكل أجهزتها وأولها العسكرية على أنواعها”. أضاف، “التعاطي باستخفاف والتغطية على استمرار وجود معابر غير شرعية مهما كان عددها تفوت على الخزينة مئات ملايين الدولارات سنويا أمر معيب، لا مسؤول ينبغي التوقف عنده ومحاسبته”. Advertisements المصدر تويتر

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الحجار: يحمل الدولة مسؤؤلية ضبط المعابر الغير شرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.