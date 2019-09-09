لبنان | الوزير يترجى الأميركيين: لا تعاقبوني

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 سبتمبر 2019 10:12 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تؤكد معلومات لصحيفة “نداء الوطن” أنّ وزيراً بارزاً طلب من رئيس الحكومة سعد الحريري أن يكون وسيطاً في إقناع الأميركيين بعدم إدراج اسمه على لائحة العقوبات في ضوء ما تسرّب من داخل الإدارة الأميركية عن اتجاه لتوسيع حلقة “المعاقبين”. المصدر نداء الوطن

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