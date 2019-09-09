كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 سبتمبر 2019 10:12 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك فور شيوع نبأ العثور على أحد مسؤولي حزب الله السابقين علي حاطوم أمس الأحد، جثة في منزله في الضاحية الجنوبية، تفاجأ أحد السياسيين لدى استفساره عن الموضوع بـ”البرودة” التي تعاطى فيها مسؤولو “الحزب” إزاء الحادثة. المصدر نداء الوطن

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “برودة حزب الله” تلفّ مقتل علي حاطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.