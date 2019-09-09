احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
تحدث وزير الدفاع الأميركي السابق جيمس ماتيس، في حديث لشبكة “سي إن إن”، عن التهديد الذي تشكله إيران على المنطقة، مشيراً إلى أن طهران استخدمت الإرهاب لقتل رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، بجانب استخدامه في البحرين واليمن والمنطقة ككل، معتبرا أنه لا يمكن تخيّل حصول بلد كهذا على سلاح نووي.
وأوضح أنه عندما كان قائدا للقيادة المركزية، أمسك بإيران وهي على بعد 3 كيلومترات من البيت الأبيض، في محاولة فاشلة لاغتيال سفير عربي، سائلاً: “هل يمكن تخيل أن يقوم بلد بأمر كهذا، والآن يكون مسلحا نوويا، وقوته أكبر؟”.
المصدر CNN بالعربية
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | ماتيس: ايران قتلت رفيق الحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.