لبنان | حزب الله يسقط طائرة اسرائيلية مسيرة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 سبتمبر 2019 10:12 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعلن حزب الله عن اسقاط طائرة اسرائيلية مسيرة اليوم الاثنين، أثناء عبورها للحدود اللبنانية – الاسرائيلية باتجاه بلدة رامية الجنوبية. واضاف في بيان: “تم إسقاط الطائرة المسيّرة في خراج البلدة ‏وأصبحت في يد المقاومين”. Advertisements المصدر وكالات

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