لبنان | أبو فاعور: لقاء اللقلوق حصل بدعوة من باسيل

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كشف وزير الصناعة وائل أبو فاعور، في كلمة ألقاها خلال احتفال تكريمي في راشيا، أن لقاء وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، في اللقلوق، حصل بدعوة من باسيل.
وقال إن هذا اللقاء “يهدف إلى الحرص على المصالحة وفتح النقاش، واستكشاف آفاق العلاقة السياسية المستقبلية، من دون إلغاء الاختلافات التي حصلت في الفترة السابقة. وتيمور جنبلاط حاسم بأن لا يكون هذا اللقاء أو غيره على حساب الثوابت أو القضاء، تحديدا في قضية البساتين، وننتظر مثول المطلوبين أمام القضاء”.
المصدر الوكالة الوطنية للاعلام
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