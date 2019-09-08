لبنان | زيارة جعجع الى الشوف لم ولن تُلغى

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 سبتمبر 2019 10:11 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن حزب القوات اللبنانية عن إلغاء جولة رئيسه سمير جعجع، إلى منطقة الشوف التي كانت مقررة أمس السبت، مكتفياً بالقول: “لأسباب طارئة حصلت في اللحظة الأخيرة”. وأكدت مصادر “القوات” لـ”الشرق الأوسط” أن “الزيارة أُرجئت لكن لم ولن تُلغى وسيُحدد موعد جديد لها في أقرب وقت ممكن”. المصدر الشرق الاوسط

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