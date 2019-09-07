لبنان | تدابير للسفارات الغربية لإجلاء رعاياها من لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 سبتمبر 2019 10:10 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك علمت الـ “mtv” أنّ سفارات غربيّة عدة اتّخذت تدابير استعداداً لإجلاء رعاياها من لبنان، بحراً، إذا قضت الحاجة وخصوصاً بعد الأحداث التي شهدها الجنوب الأسبوع المنصرم من استهداف حزب الله لآلية عسكرية إسرائيلية والردّ الإسرائيلي على الحدود.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.