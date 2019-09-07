لبنان | وزير الدفاع يصدر قراراً بتجميد حمل الاسلحة

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 سبتمبر 2019 10:10 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أصدر وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب قراراً جمد بموجبه مفعول تراخيص حمل الأسلحة (الصفة الخاصة والصفة لولبي) في محافظة النبطية اعتباراً من 2019/09/6 الساعة 8:00 ولغاية 2019/09/11 ضمناً. واستثنى القرار، تراخيص حمل الاسلحة صفة دبلوماسية، والصفة الخاصة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الاحزاب والشخصيات الدينية وموظفو السفارات الاجنبية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط، وتراخيص حمل السلاح الممغنطة. ولفت القرار الى ان كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وبخاصة الملاحقة القضائية. Advertisements وكلف قيادة الجيش بتنفيذ احكام القرار وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري. المصدر الوكالة الوطنية للاعلام

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