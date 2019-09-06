لبنان | قلق غربي على لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 سبتمبر 2019 10:11 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن مصدر ديبلوماسي غربي في بيروت لصحيفة “الجمهورية” إنّ “الاسبوعين الماضيين، بما شهداه من حوادث وتطورات، كانا مصدر قلق كبير لبنانياً واقليمياً ودولياً، ولكن الوضع أصبح الآن أكثر استقراراً من ذي قبل”، مضيفاً “إلاّ أن القلق يبقى مستمراً في لبنان، خصوصاً أنهم سمعوا انّ حزب الله لديه صواريخ دقيقة”. المصدر الجمهورية

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