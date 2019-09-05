لبنان | الجيش الإسرائيلي يجتاز الخط الحدودي

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جتاز عنصران من الجيش الاسرائيلي صباح اليوم الخميس، الخط الحدودي في محور العباسية ولمسافة أكثر من خمسين مترا، من دون ان يجتازا الخط الازرق.

وتوجهت الى المكان عناصر من الجيش اللبناني واليونفيل وعملت على مراقبة العنصرين الاسرائيليين حتى انسحابهما الى داخل المنطقة.

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المصدر الوكالة الوطنية للاعلام