لبنان | الجيش الإسرائيلي يجتاز الخط الحدودي

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جتاز عنصران من الجيش الاسرائيلي صباح اليوم الخميس، الخط الحدودي في محور العباسية ولمسافة أكثر من خمسين مترا، من دون ان يجتازا الخط الازرق.
وتوجهت الى المكان عناصر من الجيش اللبناني واليونفيل وعملت على مراقبة العنصرين الاسرائيليين حتى انسحابهما الى داخل المنطقة.
المصدر الوكالة الوطنية للاعلام
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.