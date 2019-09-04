كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 08:56 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك علمت “الشرق الأوسط” أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري يزور العاصمة الفرنسية باريس في 20 أيلول الحالي، حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. فيما بدأ أمس المبعوث الفرنسي المكلف بمتابعة مقررات مؤتمر “سيدر”بيار دوكان، زيارة إلى بيروت للقاء المسؤولين، والبحث في القضايا المتعلقة بالمؤتمر، وبموازنة 2020، والإصلاحات التي تتضمنها. المصدر الشرق الاوسط

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الحريري إلى باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.