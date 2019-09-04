لبنان | قاطيشه: لا جدية في معالجة المعابر وأزمة الكهرباء

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أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبي قاطيشه، أن أغلب بنود ورقة بعبدا قدمتها “القوات” إلى مجلس الوزراء منذ ثمانية أشهر ولم يتم الأخذ بها.
ورأى في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أن “العبرة في التنفيذ وليس بصياغة الأوراق والخطط”. وقال: “ليسوا جديين في معالجة التهريب عبر المعابر البرية والمرافئ البحرية وفي المطار، ولا في معالجة أزمة الكهرباء والنفايات، وهذه يمكن تطبيقها بقرار من الوزير المختص”.
واستبعد قاطيشه أن تأخذ طريقها للتنفيذ، مضيفاً، “عندما أقرّ إعلان بعبدا في العام 2012 في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان لتحييد لبنان عن أزمات المنطقة، انتظر حزب الله أسبوعاً لينعى هذا الإعلان، لكن بالأمس الاثنين خرج النائب محمد رعد، وأعلن على باب القصر الجمهوري رفضه تطبيق هذه الخطة، وهذا يظهر عدم جدية الفرقاء الذين يمسكون بالمؤسسات الربحية بعدم معالجة الأزمة بدءاً من الكهرباء”.
المصدر الشرق الاوسط
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