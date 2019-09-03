لبنان | اجتماع “لحس المبرد”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وصف مصدر شارك في الإجتماع الإقتصادي لـ “اللواء” ما جرى في قصر بعبدا، أنه بمثابة “لحس المبرد”، ما لم تكن الإجراءات قابلة للتنفيذ، في ‏ظل استمرار الضغط الدولي المالي والعسكري على مصارف لبنان والقرار 1701 من قبل إسرائيل‎.‎ المصدر اللواء

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.