احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مسؤول أمني كبير قوله إن الأمن الإسرائيلي غيّر من سلم أولوياته، ووضع تهديد الصواريخ الدقيقة التي ترسلها إيران إلى سوريا وحزب الله على رأس سلم الأولويات.
وفي ما يتعلق بعملية حزب الله بالأمس على الحدود الشمالية، زعم المسؤول أن الجيش أدار الحدث على أكمل وجه ومن دون أي خسائر بشرية ومن خلال خداع حزب الله.
ونشرت وسائل اعلام اسرائيلية صوراً للالية العسكرية التي استهدفها حزب الله أمس في افيفيم. وبيّنت الصور أن الآلية لم تتعرض لأي عطل باستثناء اطارها.
المصدر وكالات
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو: اسرائيل ترصد لحظة تعرض آليتها لقصف حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.