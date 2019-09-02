لبنان | غوتيريش: للحفاظ على وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار على حدودهما، وضمان الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقالت المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ‏ إن، “الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى ضبط النفس، ويدعو الطرفين إلى وقف جميع الأعمال التي تنتهك القرار 1701 ومنع ووقف الأعمال القتالية”.

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المصدر وكالات