لبنان | جعجع: نرفض أن يوضع لبنان أمام احتمال حرب مدمرة

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، الأحد، أنه “من غير المقبول أن يوضع لبنان أمام احتمال حرب مدمرة لا ناقة له فيها ولا جمل. ماذا يبقى من هيبة الدولة ومن مقومات العهد القوي إذا كان القرار الاستراتيجي الأول والأخير في يد أطراف خارج مؤسسات الدولة تبصم وتمشي؟”.

وقال جعجع: “لا نفهم وفق أي أسس ومعايير يريد أحد الأطراف اللبنانيين اليوم زج لبنان وشعبه في أتون المواجهة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران”.

كما دعا رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، إلى “اتخاذ موقف واضح وحاسم وشفاف من هذه المسألة التي لا تحتمل المزايدات، وطرح الموضوع على مجلس الوزراء بالتوازي مع توجيه رسالة إلى مجلس النواب يضعه فيها أمام مسؤولياته”.

وأعلن حزب الله، الأحد، تدمير آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة أفيفيم قرب الحدود الجنوبية للبنان، بينما ردت إسرائيل بإطلاق النار على جنوب لبنان.

Advertisements

وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر أن “عدداً من الصواريخ المضادة للدبابات أطلقت من لبنان باتجاه قاعدة عسكرية إسرائيلية ومركبات عسكرية”، مشيراً إلى أن قواته ردت “على مصدر الصواريخ وأهداف في الجنوب اللبناني”.

من جهته، قال الجيش اللبناني في بيان: “استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خراج بلدات مارون الراس، عيترون ويارون بأكثر من 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة، ما أدى إلى اندلاع حرائق في أحراج البلدات التي تعرضت للقصف”.

المصدر: العربية.نت