لبنان | الحريري اتصل وماكرون تدخّل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 سبتمبر 2019 07:07 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك علمت صحيفة “الحياة” أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أجرى اتصالات بالمسؤولين الأميركيين وبرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار تحركه من أجل التهدئة على الجبهة الجنوبية اللبنانية، وذلك إثر الاتصال الذي أجراه رئيس الحكومة سعد الحريري بكبير مستشاري الرئيس الفرنسي السفير إمانويل بون، لإطلاعه على التطورات العسكرية الجنوبية والطلب إليه تدخل باريس لضمان عدم تصعيد الاشتباك الذي حصل. المصدر الحياة

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