لبنان | جريح بانفجار جسم غريب في صور

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 سبتمبر 2019 10:11 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نقل المواطن علي بلوني البالغ من العمر 44 عاماً الى احد مستشفيات صور، مصاباً بجروح متوسطة جراء انفجار جسم غريب إذ كان يعمل في احد بساتين منطقة المنصوري بالقرب من محطة الزعني للمحروقات عند الطريق العام المؤدي الى الناقورة. المصدر الوكالة الوطنية للاعلام

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