لبنان | مسؤول اسرائيلي سابق لنصرالله: كن رحيماً بلبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 سبتمبر 2019 10:11 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك دعا رئيس الاركان الاسرائيلي السابق بيني غانتز الامين العام لحزب الله حسن نصرالله الى ان “يكون رحيما بلبنان”. وكتب غانتز منافس رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في الانتخابات التشريعية، عبر “تويتر”، متوجها لنصرالله “كن رحيما بلبنان ولا تجعل الجيش الاسرائيلي يعيده للعصر الحجري”. واضاف “لبنان سيكون مسؤولا عن اي هجوم ينطلق من اراضيه”. Advertisements المصدر وكالات

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