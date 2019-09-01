لبنان | ماكرون: لأكبر قدر من ضبط النفس في لبنان

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دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى “التحرك لإنهاء القتال وفتح باب التفاوض في اليمن”، مطالبا “بأكبر قدر من ضبط النفس في لبنان مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله”.
وأكّد ماكرون، بحسب بيان صادر عن مكتبه، أهمية الديناميكية الحالية لتهيئة الظروف لخفض التصعيد من خلال الحوار وبناء حل دائم في المنطقة.
وقال الإليزيه إن باريس “ذكّرت بضرورة ان تمتثل إيران بالكامل لالتزاماتها النووية وان تتخذ الخطوات اللازمة من جانبها من اجل اعادة السلام والأمن في الشرق الأوسط”.
المصدر وكالات
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