لبنان | أوراق اقتصادية متعارضة؟

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كشفت أوساط وزارية ان فريق رئيس الجمهورية اعد أكثر من ورقة اقتصادية لاجتماع الإثنين، بعضها يتعارض مع بعض، وكشفت ان رئيس الجمهورية ميشال عون طلب من هذا الفريق جمعها في ورقة واحدة.

وعلمت “اللواء” ان فريق رئيس الحكومة سعد الحريري أعدّ ورقة اقتصادية اتسمت بالواقعية، تراعي الأوضاع على الأرض، وتأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية والاجتماعية. وتجري مشاورات مع الفعاليات الاقتصادية لاستمزاج رأيها في الاقتراحات المطروحة لمعالجة الوضع الاقتصادي.

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المصدر اللواء