لبنان | وقع عقوبات “جمال ترست بنك” على المسؤولين كالصاعقة

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 أغسطس 2019 10:09 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كشفت مصادر خاصة لـ”اللواء” ان القرار الأميركي بشأن “جمّال ترست بنك” كان له وقع الصاعقة على المسؤولين اللبنانيين الذين تبلغ عدد محدود منهم بالاجراء قبل ساعتين من حصوله، وكانت السفارة الأميركية في بيروت أكثر من تفاجأت حيث كان المسؤولون فيها ينفون أي اتجاه للاستهداف أي مصرف لبناني، وان البنك اللبناني – الكندي سيبقى الوحيد على اللائحة. المصدر اللواء

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