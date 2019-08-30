لبنان | الزغبي: الاستراتيجية الدفاعية تُغيَّب خدمةً لمشروع غير لبناني

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دعا الكاتب والمحلل السياسي الياس الزغبي “المسؤولين في المراتب العليا إلى قياس مواقفهم من التطورات برؤية ثاقبة تقتضيها دقة المرحلة، واحتساب الارتدادات السلبية لهذه المواقف على مصلحة لبنان ومصيره”.

ولفت في تصريح الى أن “بعض هذه المواقف المتسرعة وغير المدروسة يعرّض لبنان لمزيد من نفور المجتمع الدولي والحذر العربي، ويصنّفه نهائياً في خانة المحور الإيراني الخاضع للمراقبة الشديدة والعقوبات المتصاعدة مالياّ وسياسياً”.

وسأل: “كيف تقوم وحدة وطنية حول قرار استراتيجي مفروض على لبنان، ولم يكن نتاج إرادة لبنانية حرة تترجمها السلطة الشرعية، بجناحيها التنفيذي والتشريعي؟”.

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وأضاف: “الوحدة الوطنية الفعلية تكون حول قرار وطني حر يتجسد في استراتيجية دفاعية تم تغييبها حتى الآن بحجة حصول متغيرات في المنطقة، وخدمةً لمشروع غير لبناني”.

المصدر موقع القوات اللبنانية