لبنان | مجموعة أفكار على طاولة البنك الدولي وعون

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أغسطس 2019 09:01 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك علمت “الجمهورية” انّ وفداً من البنك الدولي سيزور رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا اليوم الجمعة. وقالت مصادر تتابع حراك الوفد انّ هذه الزيارة تندرج ضمن التحضيرات التي يجريها عون قبل أيام على انعقاد طاولة الحوار الإقتصادي، حيث أنّ لدى الوفد مجموعة من الأفكار التي رغب رئيس الجمهورية بالاستماع اليها ومناقشتها معه. المصدر الجمهورية

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