لبنان | بري: الوضع الاقتصادي خطير جداً

اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره انّ “الإجتماع الإقتصادي – السياسي الذي سيعقد الإثنين المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا، يشكّل فرصة للإنقاذ. وبالتالي، لا بد من ان تصدر عنه قرارات جريئة وإجراءات نوعية وعملية وفورية. فالوضع الاقتصادي حرج، لا بل خطير جداً، والمطلوب مبادرات إنقاذية سريعة جداً”.

وأكد بري “وجوب ان تقترن هذه الاجراءات بعمل حكومي حثيث وعلى كل المستويات”. وقال: “هذه الاجراءات النوعية، إن تم التوصل اليها بتوافق كل القوى السياسية، فإنّ العمل الحكومي لتطبيقها سيسير حتماً بطريقة انسيابية سريعة بلا أي عوائق”. وأضاف، ان “الوقت هو للعمل، وليس للمزايدات، فالمزايدات تخرب الوضع”.

وأكد بري اننا سنرفض اي مسّ بالفئات الشعبية والفقيرة وحتى المتوسطة، هذا امر لن نقبل له على الاطلاق.

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المصدر الجمهورية