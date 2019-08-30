لبنان | بخاري: نحن إلى جانب استقرار لبنان وازدهاره

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أغسطس 2019 09:01 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أكد السفير السعودي الوزير المفوض وليد بخاري أنه بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الملك محمد بن سلمان، “نحن الى جانب لبنان وأمنه وازدهاره واستقراره. وثمة خطوات قريبة ستشكل دعماً لجميع اللبنانيين، وعليه ما سمعه رؤساء الحكومات السابقون لدى زيارتهم الى المملكة من خادم الحرمين الشريفين ألا وهو أمن لبنان واستقراره وكل ما يعود بالخير لجميع اللبنانيين باعتبار أننا على مسافة واحدة من الجميع، ونقطة على السطر”. المصدر النهار

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