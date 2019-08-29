لبنان | خلاف شديد بين أعضاء لقاء سياسي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أغسطس 2019 10:10 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ورد في أسرار “الجمهورية” أن “خلافا شديدا يسود بين أعضاء لقاء سياسي استحدث خلال تشكيل الحكومة على خلفية تفرّد بعض أعضائه بمواقف دون التنسيق مع سائر الأعضاء”. المصدر صحيفة الجمهورية

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