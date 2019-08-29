لبنان | قرار التصدي للطائرتين المسيرتين قديم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أغسطس 2019 08:09 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعتبرت مصادر مطّلعة لـ”الجمهورية” أنّ ما حصل من تصدّ لطائرة الاستطلاع الإسرائيلية المسيّرة شكّل تنفيذاً لأولى القرارات السرية التي اتخذها مجلس الدفاع الأعلى أمس الأوّل. وكشفت انّ القرار بالتصدّي لهذه الطائرات هو قرار قديم اتخذه قائد الجيش العماد جوزف عون، وشدّد عليه مجلس الدفاع. المصدر الجمهورية

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