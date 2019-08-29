لبنان | تحذيرات أممية من تراخي لبنان في الإمساك بسيادته

سبق تحرّك السلاح الشرعي وتصدي الجيش لـ3 طائرات اسرائيلية في العديسة وكفركلا تحذير أممي من تراخي لبنان تجاه إمساكه بسيادته، خصوصاً بعدما أظهر حزب الله أنه من يمسك قرار السلم والحرب بمعزل عن موقف الدولة، إذ أعرب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش خلال جولته على المسؤولين عن خشيته من تراخي الدولة اللبنانية تجاه امساكها بسيادتها، في وقت كانت تنقل فيه القائمة بأعمال السفارة الفرنسية في بيروت سالينا غرونيه كاتالانو، خلال زيارتها وزير الدولة سليم جريصاتي في بيت الدين، موقف بلادها الداعي إلى ضرورة ضبط النفس لا سيما أن لبنان على مشارف التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل”، خصوصاً أن فرنسا ساهمت مع دول أخرى في اعتماد ” قرار ملائم” من شأنه التمديد للقوات الدولية سنة إضافية.

وفي ظل وجود لاجئين سوريين في لبنان ووضع اقتصادي متدهور وحركة إقليمية متفجرة، كان رئيس الحكومة سعد الحريري يدرك خطورة أي تصعيد من شأنه أن يؤدي إلى حرب تزيد من اشعال النيران في المنطقة إلى حد الانفجار، فواصل جهوده منذ اللحظات الأولى مع سفراء الدول الغربية والعربية بمهمة واضحة تتمثل في تشكيل دائرة ضغط على إسرائيل لمنعها من التصعيد، وخاطب السفراء وفق معادلة “واجبنا حماية لبنان وواجب المجتمع الدولي والعربي حماية استقرار المنطقة”، وبأن إسرائيل هي من بادرت بكسر القواعد والاعتداء وتهديد استقرار حدود عمره 13 سنة.

وفي اطار اتصالاته الديبلوماسية، استقبل الحريري في السراي الحكومي، سفراء الدول العربية. وبعد اللقاء تحدث عميد السلك الديبلوماسي العربي سفير الكويت عبد العال القناعي فقال: “استمعنا للرئيس الحريري حيث قدم عرضاً لرؤية لبنان حول الأحداث التي جرت أخيراً في بيروت والضاحية الجنوبية، وأكدنا كدول عربية وقوفنا وتأييدنا وحرصنا على أمن لبنان واستقراره وما يتخذه من إجراءات أو سياسات كفيلة بالحفاظ على سلامة أراضيه، فالاستقرار في هذا البلد هو مطلب وحرص عربي بأن يكون لبنان بمنأى عن كل ما يهدد أمنه واستقراره”.

وأكد أحد السفراء العرب لـ”نداء الوطن” أن الحريري شرح للسفراء بأن إسرائيل هي التي اعتدت على لبنان وأن الحزب ليس المعتدي. ونقل السفير قلق رئيس الحكومة وتوجسه من تداعيات أي ضربة وردة فعل، وطلب من السفراء السعي لدى سلطاتهم كي يتواصلوا مع حلفائهم من الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، كي تضغط على اسرائيل وتمنعها من رد فعل عنيف. وأبلغ الحريري السفراء العرب أنه عاد بايجابية من الولايات المتحدة، خصوصاً في ما يتعلق بملف ترسيم الحدود وان الأشهر الستة المقبلة أكثر من مهمة بالنسبة إلى لبنان. في المقابل نقل سفراء أن الهمّ الذي يجمعهم هو ان لا يكون لبنان ساحة حرب، لكن على الدولة اللبنانية أن تضغط على الحزب كي يتفادى التصعيد.

كما طلب رئيس الحكومة من سفراء دول الاتحاد الأوروبي لعب دور مع اسرائيل كي لا تشن حرباً على لبنان إذا ما بادر حزب الله بالرد على ما تعرض له. وابلغهم أنه طلب من حزب الله ضبط النفس لكن الحزب لن يقبل بعدم الرد.

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وعلمت “نداء الوطن” أن الحريري اتصل بالأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، داعياً إياه إلى إصدار بيان ولعب دور ممكن ينتج عنه إيجابية ويؤدي الى تجنيب لبنان خطر الإنزلاق إلى حرب.

وحمّلت الرسائل الأميركية حزب الله مسؤولية أي تصعيد، وقالت السفيرة الاميركية للمسؤولين إن ما حصل في الضاحية الجنوبية “لم يوقع أي ضحايا وبالتالي على الحزب مراقبة خطواته لأن إسرائيل لن تمزح”.

أما حزب الله فلا تزال مصادر مقربة منه تؤكد حتمية الرد وسيكون له ردّان: على الضربة داخل الأراضي السورية والتي سقط نتيجتها مهندسان يعملان في تطوير السلاح، ورد آخر على خرق طائرتي تجسس نقطة حساسة في الضاحية الجنوبية. لكن الردّين يبدو أنهما يحملان عنوان “حفظ ماء الوجه” وعدم الاستعداد لما بعد الرد، وحسمها وزير حزب الله محمود قماطي وكأنه العالم برد فعل إسرائيل على أي ضربة من “الحزب” بالقول من بلدة زوطر الغربية: “لن نجعله يمر هذا العدوان من دون ردّ ولن يُحدث الردّ أيّ حرب”.

المصدر نداء الوطن