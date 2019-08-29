لبنان | دفعة جديدة من النازحين السوريين غادرت طرابلس

غادرت دفعة جديدة من النازحين السوريين، مدينة طرابلس، في سياق الخطة الموضوعة من قبل المديرية العامة للأمن العام. وتجمع النازحون السوريون المسجلون في هذه الدفعة منذ ساعات الصباح الاولى في حرم معرض رشيد كرامي الدولي في المدينة، بإشراف عناصر وضباط من جهاز الأمن العام الذين عملوا على التحقق من هوية المغادرين وتنظيم مراحل تفويجهم على الحافلات التابعة لوزارة النقل السورية “الشركة العامة للنقل الداخلي” وعلى مغادرة الحافلات بمواكبة آليات الأمن العام نحو المعابر الحدودية في الدبوسي والعريضة.

وأشرف على عودة النازحين رئيس شعبة أمن عام الشمال العقيد خطار ناصر الدين الذي أكد “التزام المديرية العامة للأمن العام بمتابعة عملية عودة النازحين السوريين الطوعية إلى بلادهم، وذلك باهتمام ومتابعة مباشرين من قبل المدير العام للأمن اللواء عباس ابراهيم”. وشهدت محلة المعرض إجراءات أمنية مواكبة اتخذتها وحدات من الجيش حضرت في محيط المعرض وعند المداخل المؤدية إليه.

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المصدر الوكالة الوطنية للاعلام