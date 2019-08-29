لبنان | تصدي الجيش لإسرائيل خطوة لاستعادة السيادة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أغسطس 2019 08:09 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعتبرت مصادر سياسية متابعة، عبر “اللواء”، ان “قرار تصدي الجيش اللبناني للطائرات الإسرائيلية التي تخترق الأجواء اللبنانية خطوة باتجاه استعادة قرار الدولة بحماية لبنان، وانه بقدر ما يتمسك اللبنانيون بالدولة وبحصرية السلاح الشرعي في يدها بقدر ما يتم تحصين السيادة، الذي أعرب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ​يان كوبيتش​ عن خشيته من تراخي الدولة اللبنانية تجاه امساكها بهذه السيادة”. المصدر اللواء

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