لبنان | تعيينات “العدل” في جلسة الحكومة اليوم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أغسطس 2019 08:09 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك علمت “النهار” أن “تعيينات في وزارة العدل ستطرح في جلسة مجلس الوزراء اليوم، في قصر بيت الدين، وسيكون أبرزها تعيين القاضي غسان عويدات مدعياً عاماً تمييزياً والقاضية في مجلس شورى الدولة ريتا كرم رئيسة للمجلس، كما سيعين مدير عام جديد لوزارة العدل ورئيس جديد لهيئة التشريع والاستشارات”. المصدر موقع القوات اللبنانية

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