لبنان | ذروة غير مسبوقة في اتصالات دبلوماسية

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سجلت الساعات الاخيرة ذروة غير مسبوقة للاتصالات الدبلوماسية بين جهات لبنانية ولا سيما منها رئيس الوزراء سعد الحريري وممثلي الدول العربية والغربية في لبنان كما في اتصالات مباشرة مع العديد من العواصم.
وتتركز حصيلة هذه الاتصالات على تقديم الضمانات الدولية والاقليمية لممارسة الضغوط القوية والحاسمة على اسرائيل وتحميلها تبعة التدهور الخطير الذي حصل والسعي في المقابل الى تجنب أي رد من حزب الله من شأنه ان يصعد التوتر، علماً أن أكثر من دولة غربية ابلغت لبنان تحذيرات من مغبة اساءة تقدير الرد الاسرائيلي المحتمل على رد حزب الله.
المصدر النهار
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