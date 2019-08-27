لبنان | الجيش الإسرائيلي يفرض قيودا على السيارات على الحدود مع لبنان

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فرض الجيش الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، قيودا على حركة السيارات والمركبات غير العسكرية على الحدود مع لبنان.

واتى ذلك، بعدما توعد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إسرائيل برد مناسب عقب استهدافها مقاتلي الحزب في سوريا، ووعد بإسقاط الطائرات الإسرائيلية المسيرة في سماء لبنان، بعد انفجار طائرة مسيرة وسقوط أخرى في أحد أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، إن قيادة الشمال في الجيش الإسرائيلي لا تزال في حالة تأهب قصوى منذ يومين، وقامت بنشر كتائبها في المنطقة بموجب تقديرات استخبارية، بالقرب من الحدود مع سوريا ولبنان.

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كما نشر الجيش الإسرائيلي قرب الحدود عدة بطاريات من منظومة “القبة الحديدية”.

المصدر روسيا اليوم