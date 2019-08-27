لبنان | طائرة استطلاع اسرائيلية تحلق في اجواء بعلبك

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 10:11 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تحلق ‏ طائرة استطلاع إسرائيلية في أجواء بعلبك على علو منخفض منذ صباح اليوم الثلاثاء الباكر. ولم تغب الطائرات المسيرة المعادية عن أجواء المدينة والمنطقة منذ مساء أمس الإثنين. Advertisements المصدر الوكالة الوطتية للاعلام

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