لبنان | فيديو: انفجارات وحريق في مزارع شبعا في لبنان بعد إلقاء إسرائيل قنابل مضيئة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أغسطس 2019 10:12 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أغسطس 2019 10:12 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بسماع انفجارات في منطقة مزارع شبعا جنوب شرقي لبنان.

وذكرت الوكالة أن القوات الاسرائيلية المتمركزة في موقع رويسات العلم داخل مزارع شبعا، أطلقت قنابل مضيئة عدة في أجواء تلة سدانه وبركة النقار ومحلة البيادر، خارج بلدة شبعا.

وأضافت أن دوي عدة انفجارات سمع داخل المزارع.

وافاد شهود عيان ان اهالي منطقة تله سدانة وبركة النقار ومحلة البيادر خراج بلدة شبعا سمعوا دوي انفجارات قوية.

وبعد إلقاء القنابل المضيئة فوق مزارع شبعا، أفادت الوكالة الوطنية للاعلام بأن القنابل تسببت باندلاع حريق في منطقة الشحل غربي شبعا، وأن الدفاع المدني عمل بشكل سريع على إطفائه.

Advertisements

وكانت إسرائيل قد استهدفت موقعا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة في الأراضي اللبنانية الليلة الماضية، وقبل ذلك سقطت طائرة مسيرة إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث معقل “حزب الله”.

وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، أن الاعتداءين الإسرائيليين هما بمثابة “إعلان حرب”، وأن من حق لبنان الدفاع عن نفسه.

جدير بالذكر بأن طائرة استطلاع اسرائيلية​ نوع م.ك. دون طيار تواصل خروقتها منذ الصباح لحرمة الاجواء اللبنانية في القطاع الشرقي من فوق ​مزارع شبعا​ وتنفذ بين الحين والآخر طلعات استكشافية بشكل دائري وعلى علو متوسط فوق ​العرقوب​ وحاصبيا امتدادا حتى مرتفعات جبل برغز ومجرى ​نهر الليطاني​ في ​البقاع الغربي​”.

ويأتي ذلك عقب تهديد الامين العام لحزب الله حسن نصرالله بالرد على اختراق الاحتلال الاسرائيلي للاجواء اللبنانية وسقوط طائرتين استطلاع في الضاحية الجنوبية لبيروت.