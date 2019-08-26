لبنان | نجم: لبنان لا يحتمل الذهاب الى المعركة

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دعا النائب نزيه نجم الى تحصين لبنان بوجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وإدانة دولية للخرق المستمر للقرار 1701.
ولفت في حديث لإذاعة “صوت لبنان – ضبية” الى أن “لبنان لا يحتمل الذهاب الى المعركة، كما اقتصادنا المستنزف”، معولا في المقابل على “دور الجيش في حماية لبنان وعندما يقتضي الامر علينا جميعا الوقوف الى جانبه”.
وتحدث نجم عن ازمة اقتصادية نعيشها في الداخل، وقال:” ان التجار والصناعيين يشتكون من تداعيات الازمة عليهم الامر الذي يتطلب تحركا سريعا لمواجهة التحديات المرتقبة”.
المصدر الوكالة الوطنية للاعلام
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.