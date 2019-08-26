لبنان | تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية فوق النبطية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أغسطس 2019 09:02 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك حلقت صباح اليوم الإثنين، طائرة استطلاع اسرائيلية من دون طيار فوق منطقة النبطية وضواحيها على علو منخفض. المصدر الوكالة الوطنية للاعلام

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.