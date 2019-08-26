لبنان | استنفار في الضاحية الجنوبية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أغسطس 2019 09:02 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أكدت مصادر امنية لـ”الجمهورية” انّ حالة من الاستنفار تسود الضاحية الجنوبية، متواكبة مع إعلان “حزب الله” رفع حالة الجهوزية لدى مقاتليها تحسّباً لأي طارئ. المصدر الجمهورية

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