لبنان | واشنطن: اسرائيل ليست في صدد التصعيد مع لبنان

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علمت “الجمهورية” انّ رئيس الحكومة سعد الحريري اتصل برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووضعهما في اجواء اتصال تلقّاه من وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو، الذي نقل اليه رغبة واشنطن في إبقاء حال الاستقرار سائدة في لبنان، وانّ الادارة الاميركية تبلغت من رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو انّ اسرائيل ليست في صدد التصعيد مع لبنان.
واعتبرت مصادر ديبلوماسية لـ”نداء الوطن” أنّ اتصال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو برئيس الحكومة سعد الحريري جاء على خلفية وجود معلومات لدى الأميركيين بأنّ “رد إسرائيل سيكون هذه المرة قاسياً جداً في حال قام “حزب الله” بأي عملية ضدّها، ولن يكون في استطاعة الولايات المتحدة الحؤول دون ذلك”، لذلك أشارت المصادر إلى أنّ “الإدارة الأميركية ارتأت توجيه النصيحة إلى الحكومة اللبنانية بالعمل على ضبط الوضع وعدم المغامرة بتدهور الأمور”.
المصدر الجمهورية نداء الوطن
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