لبنان | “حزب الله” متخوّف

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أغسطس 2019 09:02 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعتبر مصدر سياسي لـ”النهار” ان “تطور أمس جاء ليقول: الامر لي، في رسالة تستهدف الخارج في الدرجة الاولى”. وشرح لـ”النهار” ان حزب الله متخوف من سعي اسرائيل الى تبديل قواعد الاشتباك القائمة منذ 13 سنة بما يسمح لها باستهدافه تكراراً كما يحصل في سوريا، لذا كان نصرالله يكرر انه لن يسمح بعودة عقارب الساعة الى الوراء. المصدر النهار

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