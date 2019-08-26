لبنان | قاطيشه: “حزب الله” يروي ما يريد من القصّة

اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبي قاطيشه أنّ “حزب الله” يروي ما يريد من القصّة، وأنّ العدوّ الإسرائيلي لم يقدّم أي معلومات إضافية، فلا تزال الحقيقة غير معروفة”. وطرح قاطيشه تساؤلات عدة حول ما حصل في الضاحية الجنوبية، وقال لـ”الجمهورية”: “كيف تحلّق طائرة بهذا الحجم بين البنايات في الضاحية الجنوبية، فمن أين انطلقت ومن أطلقها؟ أمّا بالنسبة الى الطائرة الثانية، فكيف وصلت بعد دقيقة ونصف دقيقة وكان الاتصال قد قطع بينهما؟”.

واشار قاطيشه إلى أنّ “السيد حسن غيّب الدولة اللبنانية في خطابه الذي يحمل لهجة تهديدية، وانّ على الدولة أن تقوم هي بالتحقيقات، وأن يتسلّم الجيش اللبناني حطام الطائرة بنفسه”. ودعا الحكومة إلى “التصرّف بسرعة قبل أن يضعها “حزب الله” في موقف معيّن يحتّم عليها ترجّي الأمم المتحدة”.

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المصدر الجمهورية