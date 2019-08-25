لبنان | بالفيديو: الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمركز الإعلامي لـ”الحزب”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من داخل المركز الإعلامي لـ”حزب الله” في الضاحية الجنوبية، يظهر حجم “الأضرار الجسيمة” التي لحقت بالمركز نتيجة انفجار إحدى الطائرتَيْن الإسرائيليَّتَيْن المسيّرتين اللتين سقطتا فجر اليوم الأحد في الضاحية الجنوبية.

وأعلن المسؤول الإعلامي في “حزب الله” محمد عفيف أنّ “الحزب لم يُسقط أي طائرة” من الطائرتَيْن الإسرائيليَّتَيْن المسيّرتَيْن اللتين سقطتا فوق الضاحية الجنوبية فجر اليوم الأحد، موضحاً أنّ “الطائرة الأولى سقطت من دون أن تحدث أضراراً، في حين أنّ الطائرة الثانية كانت مفخّخة وانفجرت وتسبّبت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي التابع لحزب الله”.

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المصدر موقع القوات اللبنانية