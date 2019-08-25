لبنان | الجيش يوضح عملية الاعتداء على الضاحية

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أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه بيان تأكد فيه أن، “بتاريخ 25 / 8 / 2019 الساعة 2:30، وأثناء خرق طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية فوق منطقة معوض – حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، سقطت الأولى أرضاً وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار اقتصرت على الماديات.

وعلى الفور حضرت قوة من الجيش وعملت على تطويق مكان سقوط الطائرتين واتخذت الاجراءات اللازمة، كما تولت الشرطة العسكرية التحقيق بالحادث بإشراف القضاء المختص.

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المصدر الوكالة الوطنية للاعلام