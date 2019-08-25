لبنان | الطائرة التي أسقطت في الضاحية مجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال؟

أعلن مصدر خاص لـ”سبوتنيك” أن الطائرة التي أسقطت في منطقة معوض في ضاحية بيروت الجنوبية، فجر يوم الأحد، هي طائرة استطلاع إسرائيلية صغيرة، لديها مهمات عسكرية لزرع عبوات ناسفة، ومجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال.

وكانت مراسلة “سبوتنيك” في لبنان أفادت بسماع دوي انفجار قوي فجر الأحد في الضاحية الجنوبية اللبنانية. ولاحقا، نقلت “رويترز” عن مسؤول في حزب الله اللبناني، تأكيدا لسقوط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضواحي الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت. وقال المسؤول: “سقطت طائرة إسرائيلية مسيرة في الضواحي الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت”.

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المصدر وكالة سبوتنيك الروسية