لبنان | الحريري متورّط

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أغسطس 2019 07:57 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كشفت أوساط الثنائي الشيعي (أمل – حزب الله) ان الرئيس سعد الحريري “تورط بكلام سياسي خطير وخاطب الاميركي بسطحية حول ملفات لا يستطيع البت فيها أو حتى المونة، لكن الثنائي الشيعي، وفقا لمصادره “متيقن وواثق من ان الحريري لم يُضع البوصلة في واشنطن خلال لقاءاته رغم ما تعهد به لبومبيو”. المصدر اللواء

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