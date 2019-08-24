لبنان | علوش: أوساط “المستقبل” بمعظمها غير مرتاحة للتماهي مع باسيل

اعترف القيادي في “المستقبل” السابق مصطفى علّوش في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أن أوساط تيار المستقبل بمعظمها غير مرتاحة للتماهي مع جبران باسيل.

وعبّر عن أسفه على أن نتائج تعيينات المجلس الدستوري ستفتح جرحاً في علاقة المستقبل مع حزب القوات اللبنانية قد لا يلتئم بسهولة، لكنه استطرد قائلا: “إذا أخذت القوات حقها في التعيينات الإدارية التي ستحصل قريباً، فقد تغطي بعضاً من هذا الخلل، لكن إذا استكملت عملية استبعادها فستصبح المشكلة أكبر”.

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المصدر الشرق الاوسط